ФИА переписала итоги Гран-при Австрии: 8 пилотов получили новые штрафы

На протяжении всей гонки стюарды проверяли правильность прохождения гонщиками дистанции круга. Особое внимание было приковано к девятому и десятому поворотам, где пилоты часто выезжали за пределы трассы.

Финишировавший четвертым гонщик "Феррари" Карлос Сайнс и ряд других пилотов получили 5-секундные штрафы еще во время гонки. Однако после финиша "Астон Мартин" подал протест с призывом проверить все возможные нарушения и выписать новые наказания. В конце концов, ФИА предложение конюшни поддержала.

После дополнительного просмотра сомнительных эпизодов новые штрафы получили 8 гонщиков. Сайнс и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ("Мерседес") получили по +10 секунд до итоговых результатов. В свою очередь Эстебан Окон из "Альпин" стал настоящим рецидивистом – еще 4 штрафа на 30 секунд в целом.

Полученные после Гран-при Австрии-2023 штрафы:

Карлос Сайнс ("Феррари") – 10 секунд

Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 10 секунд

Пьер Гасли ("Альпин") – 10 секунд

Алекс Албон ("Уильямс") – 10 секунд

Эстебан Окон ("Альпин") – 5 секунд

Эстебан Окон ("Альпин") – 10 секунд

Эстебан Окон ("Альпин") – 5 секунд

Эстебан Окон ("Альпин") – 10 секунд

Логан Сарджент ("Уильямс") – 10 секунд

Ник де Вриз ("Альфа Таури") – 10 секунд

Ник де Вриз ("Альфа Таури") – 5 секунд

Юки Цунода ("Альфа Таури") – 5 секунд

Как следствие, Сайнс в итоговом зачете пилотов потерял две позиции, а Хэмилтон и Гасли – по одной. Выгодоприобретателями целой коллекции штрафов стали гонщик "Макларена" Ландо Норрис (поднялся на 4-е место с пятого) и два пилота "Астон Мартина" – Фернандо Алонсо (5-е вместо шестого) и Лэнс Стролл (9-е вместо десятого).