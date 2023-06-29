ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Феррарі" стала найдорожчою стайнею Формули-1: яка ціна команди без титулів із 2008 року

Новость на русском →
Маранелло, Четвер 29 червня 2023 13:30
"Феррарі" стала найдорожчою стайнею Формули-1: яка ціна команди без титулів із 2008 року Фото: Бренд Скудерії досі найпопулярніший (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Італійська стайня "Феррарі", незважаючи на тривалу відсутність перемог у загальному заліку пілотів і Кубку конструкторів, залишається найдорожчою командою Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico.

Дослідники бізнес-процесів у царині спорту з компанії Sportico визначили вартість усіх десяти стаєнь F1. Найдорожчою командою виявилася "Феррарі".

Скудерію оцінили на 3,13 млрд доларів. До трійки найдорожчих потрапили гранди останнього десятиліття – "Мерседес" (2,7 млрд) і "Ред Булл" (2,42 млрд). Ще три стайні перетнули психологічну межу одного мільярда "зелених", а найдешевшою виявилася американська "Хаас" (710 млн).

За підсумками 2022 року, найприбутковішою стайнею став "Мерседес". Німецька команда з британською пропискою заробила 114 млн доларів. Натомість відразу три стайні продемонстрували збитки, зокрема і легендарні "Макларен" і "Вільямс" – -8 млн і -12 млн відповідно.

Цього тижня голлівудський актор Рейнольдс із групою інвесторів придбав пакет акцій "Альпін". Компанії Otro Capital, RedBird Capital Partners та Maximum Effort Investments викупили 24% акцій команди. Нові інвестиції спрямують виключно на стайню Формули-1.

&quot;Феррарі&quot; стала найдорожчою стайнею Формули-1: яка ціна команди без титулів із 2008 року

Що відомо про "Феррарі"

Легендарна італійська стайня, дебютувала у Формулі-1 в 1950 році з Гран-прі Монако, найстаріша та найуспішніша команда чемпіонату світу. Чинні пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

За десятиліття виступів гонщики Скудерії здобули 241 перемогу та 794 рази зійшли на подіум. Дев'ять пілотів "Феррарі" оформили 15 титулів чемпіона світу – Аскарі (двічі), Фанхіо, Хоторн, Філ Хілл, Сьортіс, Лауда (двічі), Шектер, Міхаель Шумахер (5 разів), Райкконен. Команда виграла 16 Кубків конструкторів (останній – у 2008 році).

Уболівальників "Феррарі" по всьому світу називають тіфозі. У різні роки італійська стайня постачали двигуни та інші компоненти низці конкурентів – "Мінарді", "Торо Россо", "Ред Буллу", "Зауберу", "Хаасу" тощо.

До слова, напередодні Рейнольдс із групою інвесторів придбав акції "Альпін" із Формули-1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Aston Martin Ferrari Mercedes Формула-1
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде