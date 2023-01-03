ФІА анонсувала розширення Формули-1: перші подробиці

ФІА розпочне пошук новий стаєнь для Королівських автоперегонів. Після сезону-2016 у "Великому цирку" змагається десяток команд, хоча двосторонній договір встановив максимальну кількість учасників на рівні 11-ти.

"Я попросив свою команду ФІА розглянути можливість запуску процедури відбору для потенційних нових команд чемпіонату світу Формула-1", – заявив Бен Сулаєм.

Процедура та вимоги до потенційних кандидатів наразі залишаються невідомі. Раніше стайні F1 були не в захваті від ідеї збільшення кількості команд у чемпіонаті через боязнь втратити частину призових. Однак, нова стайня зобов'яжеться перерахувати 200 млн доларів у спецфонд для компенсації втрат.

Першим претендентом на приєднання до Формули-1 буде "Андретті". Американська команда легендарної династії намагалася придбати "Заубер", а після провалу операції націлилася на самостійну участь у чемпіонаті з 2024 року.