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ФИА анонсировала расширение Формулы-1: первые подробности

Фото: "Ред Булл" и "Мерседес" получат еще одного конкурента (facebook.com/Formula1)
Автор: Антон Федорцив

Процедуру расширения самых престижных автомобильных гонок запустила Международная автомобильная федерация (ФИА). В настоящее время в Формуле-1 выступают 10 команд.

Об этом заявил президент организации Мохаммед Бен Сулайем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter функционера.

ФИА начнет поиск новых конюшен для Королевских автогонок. После сезона-2016 в "Большом цирке" соревнуется десяток команд, хотя двусторонний договор установил максимальное количество участников на уровне 11-ти.

"Я попросил свою команду ФИА рассмотреть возможность запуска процедуры отбора для новых потенциальных команд чемпионата мира Формула-1", – заявил Бен Сулайем.

Процедура и требования к потенциальным кандидатам пока остаются неизвестными. Ранее конюшни F1 были не в восторге от идеи увеличения количества команд в чемпионате из-за боязни потерять часть призовых. Однако новая конюшня обяжется перечислить 200 млн долларов в спецфонд для компенсации потерь.

Первым претендентом на присоединение к Формуле-1 будет "Андретти". Американская команда легендарной династии пыталась приобрести "Заубер", а после провала сделки нацелилась на самостоятельное участие в чемпионате с 2024 года.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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Формула-1