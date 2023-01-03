ФИА анонсировала расширение Формулы-1: первые подробности

ФИА начнет поиск новых конюшен для Королевских автогонок. После сезона-2016 в "Большом цирке" соревнуется десяток команд, хотя двусторонний договор установил максимальное количество участников на уровне 11-ти.

"Я попросил свою команду ФИА рассмотреть возможность запуска процедуры отбора для новых потенциальных команд чемпионата мира Формула-1", – заявил Бен Сулайем.

Процедура и требования к потенциальным кандидатам пока остаются неизвестными. Ранее конюшни F1 были не в восторге от идеи увеличения количества команд в чемпионате из-за боязни потерять часть призовых. Однако новая конюшня обяжется перечислить 200 млн долларов в спецфонд для компенсации потерь.

Первым претендентом на присоединение к Формуле-1 будет "Андретти". Американская команда легендарной династии пыталась приобрести "Заубер", а после провала сделки нацелилась на самостоятельное участие в чемпионате с 2024 года.