ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота

Фонд гарантирования вкладов физических лиц дал разъяснение, как получить гарантированную сумму вклада из банка, который признан неплатежеспособным. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

ФГВФЛ опровергает миф о том, что для возмещения по вкладу необходимо заполнить множество заявлений и выстоять длинные очереди в кабинетах чиновников

"Все, что нужно вкладчику неплатежеспособного банка - обратиться в любое отделение одного из банков-агентов фонда с паспортом и ИНН и получить свои средства", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.

В январе 2020 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.