ФГВФО роз'яснив порядок отримання вкладу з банку-банкрута

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб надали роз'яснення, як отримати гарантовану суму вкладу з банку, який визнано неплатоспроможним. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

ФГВФО спростовує міф по те, що для відшкодування за вкладом необхідно заповнити безліч заяв та вистояти довгі черги в кабінетах чиновників

"Все, що потрібно вкладнику неплатоспроможного банку - звернутися до будь-якого відділення одного з банків-агентів фонду з паспортом та ІПН і отримати свої кошти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.

У січні 2020 року директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут заявила, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. За сумою гарантіями фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.