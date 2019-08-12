ФГВФЛ предлагает повысить гарантированную сумму вклада более чем в 10 раз

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Вкладчикам банков-банкротов будут выплачивать до 100 тыс. евро

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году, а к 2027 году довести ее до в 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Об этом сказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут в эфире радиостанции "Голос столицы".

Как напомнила Рекрут, что в Европе сумма гарантирования составляет 100 тыс. евро, в то время как в Украине около 6-7 тыс. евро (200 тыс. грн.)

"Разрыв огромен", - отметила она.

По ее словам, сейчас готовится законопроект с соответствующими изменениями в закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Світлана Рекрут про короткострокові та довгострокові плани ФГВФО «ФГВФО працює над тим, щоб уже до кінця цього року, розмір гарантованої суми відшкодування було збільшено. Наразі готується законопроект з відповідними змінами до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». В цілому ж документом передбачається до 2027 року поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування до 100 тисяч євро в гривневому еквіваленті», - про це в радіоефірі «Голос Столиці» розповіла директор-розпорядник ФГВФО Svetlana Rekrut. Повне відео ефіру за участю Світлани Рекрут Опубліковано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Как сообщало РБК-Украина, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля 2019 года составила 451,9 млрд грн. По данным ФГВФЛ, полностью покрываются гарантиями фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401,0 тыс., и сумма их вкладов составляет около 254,9 млрд грн.