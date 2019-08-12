ФГВФО пропонує підвищити гарантовану суму вкладу більше, ніж у 10 разів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Вкладникам банків-банкрутів будуть виплачувати до 100 тис. євро

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті. Про це сказала директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут в ефірі радіостанції "Голос столиці".

Як нагадала Рекрут, що в Європі сума гарантування становить 100 тис. євро, в той час як в Україні близько 6-7 тис. євро (200 тис. грн.)

"Розрив величезний", - зазначила вона.

За її словами, зараз готується законопроект із відповідними змінами в закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Світлана Рекрут про короткострокові та довгострокові плани ФГВФО «ФГВФО працює над тим, щоб вже до кінця цього року, розмір гарантованої суми відшкодування було збільшено. Наразі готується законопроект з відповідними змінами до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». В цілому ж документом передбачається до 2027 року поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування до 100 тисяч євро в гривневому еквіваленті», - про це в радіоефірі «Голос Столиці» розповіла директор-розпорядник ФГВФО Svetlana Rekrut. Повне відео ефіру за участю Світлани Рекрут Опубліковано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 липня 2019 року склала 451,9 млрд грн. За даними ФГВФО, повністю покриваються гарантіями фонду 43,6%, що становить 197,0 млрд грн.

Загальна кількість вкладників станом на 1 липня 2019 року становить 41,9 млн. Кількість вкладників з вкладами понад 200 тис. грн становить 401,0 тис., і сума їхніх вкладів становить близько 254,9 млрд грн.