ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота

Новости » Финансы     11.02.2020 - 17:33
ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Получить до 200 тысяч можно без очередей в любом банке-агенте

Фонд гарантирования вкладов физических лиц дал разъяснение, как получить гарантированную сумму вклада из банка, который признан неплатежеспособным. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

ФГВФЛ опровергает миф о том, что для возмещения по вкладу необходимо заполнить множество заявлений и выстоять длинные очереди в кабинетах чиновников

"Все, что нужно вкладчику неплатежеспособного банка - обратиться в любое отделение одного из банков-агентов фонда с паспортом и ИНН и получить свои средства", - говорится в сообщении.

ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.

В январе 2020 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

НБУ отобрал банки для стресс-тестирования Доля проблемных кредитов в украинских банках упала ниже 50%
Новости Украины ФГВФЛбанкротствобанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь