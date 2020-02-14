ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Вкладники отримують не більше 200 тис. грн

Вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованого відшкодування у січні 2020 року отримали 20,8 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування фізичних осіб (ФГВФО).

За даними прес-служби, станом на 1 лютого 2020 року загальна сума виплат склала 89 761,6 млн грн.

Станом на 1 лютого 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 74 банка.

На 1 лютого 2020 року загальна сума акумульованих Фондом коштів склала 13 001,7 млн грн. Від регулярного збору протягом січня 2020 року до Фонду надійшло 1 005,8 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.

У січні 2020 року директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут заявила, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. За сумою гарантіями фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.