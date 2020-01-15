ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов

В течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения в 200 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным пресс-службы, общая сумма средств, полученных вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после 2012 года, составляет 89 740,8 млн грн.

На 1 января 2020 года общая сумма аккумулированных фондом средств составила 11 668,2 млн грн. От регулярного сбора за 2019 год поступления в фонд составили 3 692,9 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается я 74 банков-участников. В стадии ликвидации находится 61 банк, 34 банка уже ликвидированы фондом.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

В сентябре 2019 года руководитель Фонд гарантирования вкладов физических лиц ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что имущество компаний-банкротов будут продавать через систему ProZorro.Продажи.