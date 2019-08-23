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ФГВФЛ назвал долю гарантированных вкладов граждан

Новости » Экономика    23.08.2019 - 17:01
ФГВФЛ назвал долю гарантированных вкладов граждан
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Полностью защищены только 43% вкладов физлиц

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 августа 2019 года составила 440,8 млрд грн (на 1 июля - 451,9 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным пресс-службы, полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии фонда. Относительно суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями фонда 43,3%, что составляет 190,7 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 августа 2019 года составляет 42,2 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 397,2 тыс., и сумма их вкладов составляет около 250,0 млрд грн.

ФГВФЛ назвал долю гарантированных вкладов гражданwww.fg.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Об этом сказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Как сообщало РБК-Украина, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля 2019 года составила 451,9 млрд грн. По данным ФГВФЛ, полностью покрываются гарантиями фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.

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