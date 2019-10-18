ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов

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Вкладчикам уже выплатили почти 90 млрд грн

В течение сентября 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 47,3 млн грн в рамках гарантированного возмещения в 200 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По данным пресс-службы, общая сумма средств, полученных вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после 2012 года, составляет 89 631,6 млн грн.

На 1 октября 2019 года общая сумма аккумулированных фондом средств составила 8 350,2 млн грн. От регулярного сбора за январь-сентябрь 2019 года поступления в фонд составили 2 642,2 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 1 октября 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается я 75 банков-участников. В стадии ликвидации находится 69 банков, 26 банков уже ликвидированы фондом.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает провести первое повышение гарантированной суммы уже в этом году, а к 2027 году довести ее до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

В сентябре 2019 года руководитель Фонд гарантирования вкладов физических лиц ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила, что имущество компаний-банкротов будут продавать через систему ProZorro.Продажи.