ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Новини » Економіка    18.10.2019 - 11:25
ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів
Фото: національна валюта (flickr.com/ssu)

Вкладникам вже виплатили майже 90 млрд грн

Протягом вересня 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 47,3 млн грн у межах гарантованого відшкодування в 200 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними прес-служби, загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління фонду після 2012 року, становить 89 631,6 млн грн.

На 1 жовтня 2019 року загальна сума акумульованих Фондом коштів склала 8 350,2 млн грн. Від регулярного збору за січень-вересень 2019 року надходження до фонду склали 2 642,2 млн грн.

Як повідомили в прес-службі, станом на 1 жовтня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 75 банків-учасників. У стадії ліквідації знаходиться 69 банків, 26 банків вже ліквідовано фондом.

ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

У вересні 2019 року керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що майно компаній-банкрутів продаватимуть через систему ProZorro.Продажі.

Інвестиції ЄБРР в Україну з початку року перевищили 1 млрд євро Український суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку
Новини України ФГВФОвкладыбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся