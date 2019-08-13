ФГВФЛ назвал сумму возврата вкладчикам банков-банкротов за последний месяц

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Фонд обнародовал новые данные

Вкладчикам неплатежеспособных банков в течение июля 2019 года было выплачено 55,2 млн грн в рамках гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отметили в пресс-службе, общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, в пределах гарантированного возмещения по состоянию на 1 августа 2019 года составила 89 541,5 млн грн.

По состоянию на 1 августа 2019 года сумма составила 89 541,5 млн грн. На начало августа фондом аккумулировано средств на общую сумму 7 473,6 млн грн. От регулярного сбора за январь-июль 2019 года в фонд поступило 2 642,0 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля 2019 года составила 451,9 млрд грн. По данным ФГВФЛ, полностью покрываются гарантиями фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401,0 тыс., и сумма их вкладов составляет около 254,9 млрд грн.