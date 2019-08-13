ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФГВФЛ назвал сумму возврата вкладчикам банков-банкротов за последний месяц

Новости » Экономика    13.08.2019 - 13:49
ФГВФЛ назвал сумму возврата вкладчикам банков-банкротов за последний месяц
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Фонд обнародовал новые данные

Вкладчикам неплатежеспособных банков в течение июля 2019 года было выплачено 55,2 млн грн в рамках гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отметили в пресс-службе, общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, в пределах гарантированного возмещения по состоянию на 1 августа 2019 года составила 89 541,5 млн грн.

По состоянию на 1 августа 2019 года сумма составила 89 541,5 млн грн. На начало августа фондом аккумулировано средств на общую сумму 7 473,6 млн грн. От регулярного сбора за январь-июль 2019 года в фонд поступило 2 642,0 млн грн.

ФГВФЛ назвал сумму возврата вкладчикам банков-банкротов за последний месяц

Как сообщало РБК-Украина, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля 2019 года составила 451,9 млрд грн. По данным ФГВФЛ, полностью покрываются гарантиями фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401,0 тыс., и сумма их вкладов составляет около 254,9 млрд грн.

ФГВФЛ предлагает повысить гарантированную сумму вклада более чем в 10 раз НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса
Новости Украины ФГВФЛвкладыбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь