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ФГВФО назвав суму повернення вкладникам банків-банкрутів за останній місяць

Новини » Економіка    13.08.2019 - 13:49
ФГВФО назвав суму повернення вкладникам банків-банкрутів за останній місяць
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Фонд оприлюднив нові дані

Вкладникам неплатоспроможних банків протягом липня 2019 року було виплачено 55,2 млн грн у межах гарантованого відшкодування. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як зазначили в прес-службі, загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, у межах гарантованого відшкодування станом на 1 серпня 2019 року склала 89 541,5 млн грн.

Станом на 1 серпня 2019 року сума склала 89 541,5 млн грн. На початок серпня фондом акумульовано коштів на загальну суму 7 473,6 млн грн. Від регулярного збору за січень-липень 2019 року до фонду надійшло 2 642,0 млн грн.

ФГВФО назвав суму повернення вкладникам банків-банкрутів за останній місяць

Як повідомляло РБК-Україна, сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 липня 2019 року склала 451,9 млрд грн. За даними ФГВФО, повністю покриваються гарантіями фонду 43,6%, що становить 197,0 млрд грн.

Загальна кількість вкладників станом на 1 липня 2019 року становить 41,9 млн. Кількість вкладників з вкладами понад 200 тис. грн становить 401,0 тис., і сума їхніх вкладів становить близько 254,9 млрд грн.

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