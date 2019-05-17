ФГВФЛ назвал количество ликвидированных банков-банкротов

В реестре участников Фонда гарантирования по состоянию на 1 мая 2019 года насчитывается 77 банков-участников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

По данным фонда, в стадии ликвидации находится 87 финучреждений. По состоянию на 1 мая уже ликвидировано семь банков. В одном банке продолжает действовать временная администрация.

Общая сумма средств, которые аккумулированы фондом, по состоянию на 1 мая 2019 года составляет 8 607,030 млн грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-апрель 2019 года составили 1 773,164 млн грн.

В течение апреля этого года вкладчики неплатежеспособных банков получили 45,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), в пределах гарантированного возмещения по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89 402,0 млн грн.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 88 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".

Как сообщало РБК-Украина, в мае Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "Вернум Банк", поскольку единственный акционер банка принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица.