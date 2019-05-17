ФГВФО назвав кількість ліквідованих банків-банкрутів

У реєстрі учасників Фонду гарантування станом на 1 травня 2019 року нараховується 77 банків-учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

За даними фонду, в стадії ліквідації знаходиться 87 банків. Станом на 1 травня вже ліквідовано сім банків. В одному банку продовжує діяти тимчасова адміністрація.

Загальна сума коштів, що акумульовані фондом, станом на 1 травня 2019 року складає 8 607,030 млн грн.

Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-квітень 2019 року склали 1 773,164 млн грн.

Протягом квітня цього року вкладники неплатоспроможних банків отримали 45,0 млн грн у межах гарантованого відшкодування.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 травня 2019 року склала 89 402,0 млн грн.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2019 року у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 88 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Як повідомляло РБК Україна, у травні Національний банк України відкликав банківську ліцензію у АТ "Вернум Банк", оскільки єдиний акціонер банку прийняв рішення про припинення цим банком банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.