Седьмой украинский банк прекратил деятельность по собственной инициативе

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Вернум Банк решил сдать лицензию

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "Вернум Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, единственный акционер АО "Вернум Банк" принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

АО "Вернум Банк" - седьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица. Ранее НБУ уже отозвал лицензии у АО "БМ Банк", ПАО "ДиВи Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк" и ПАО "Кредит Оптима Банк".

Процедура прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Напомним, в феврале первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сообщила, "Вернум Банк" находится в процедуре самоликвидации.

Отметим, первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что около десяти небольших банков не имеют реалистичных бизнес-моделей. По ее словам, этим банкам НБУ запрещает привлекать средства у населения.