ФГИ впервые обнародовал полный перечень предприятий для приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) впервые обнародовал полный перечень всех объектов, что подлежащих приватизации. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

В перечне содержится 187 пакетов акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объекты социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества.

Перечень включает различные объекты малой приватизации по всей территории Украины, как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.

Продажа объектов приватизации проходит исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи, которая объединяет 45 электронных площадок. К середине января уже запланировано 165 аукционов.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.