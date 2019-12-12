ФДМ вперше оприлюднив повний перелік підприємств для приватизації

Фонд державного майна України (ФДМ) вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

У переліку міститься 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єкти соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна.

Перелік включає різні об’єкти малої приватизації по всій території України, як цілі морські порти, заводи та бази відпочинку, так і гаражі, їдальні та лазні.

Продаж об’єктів приватизації проходить виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі, що об’єднує 45 електронних майданчиків. До середини січня вже заплановано 165 аукціонів.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.