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ФДМ протягом 1-2 тижнів представить уряду умови приватизації "Центренерго", - Саєнко

НовиниЕнергетика    20.06.2018 - 14:58
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)
Фото: Олександр Саєнко (РБК-Україна)

Вже проводяться консультації з міжнародними партнерами

В уряді очікують подання Фондом державного майна (ФДМ) умов продажу ПАТ "Центренерго" протягом одного-двох тижнів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми очікуємо, що в найближчі тиждень-два Фонд державного майна зможе напрацювати всі умови та запропонувати їх уряду, тому на даному етапі ще фінальна версія таких умов продажу, по суті, не підготовлена", - сказав міністр.

Саєнко зазначив, що 19 червня, в зокрема, було проведено нараду з Фондом держмайна та міжнародними партнерами з цього питання.

Нагадаємо, аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. почала процес вивчення зацікавленості інвесторів у придбанні 78,289% пакету акцій державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

У ФДМ прокоментували можливу приватизацію "Турбоатому" Радник по реструктуризації боргів ОПЗ може бути відібраний в кінці липня, - ФДМ
Теги публікації: Центрэнерго, приватизация, ФГИ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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