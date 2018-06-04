Польский филиал Ernst & Young начал поиск инвесторов для "Центрэнерго"

Компания назначена советником по предприватизационной подготовке предприятия
Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. начала процесс изучения заинтересованности инвесторов в приобретении 78,289% пакета акций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).
Как сообщает ФГИ, польский филиал Ernst & Young назначен советником по подготосвке к приватизации и продаже госпакета акций "Центрэнерго" распоряжением Кабинета министров Украины от 21 февраля 2018 ода № 111-р.
Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.
В перечень вошли 23 объекта большой приватизации. В частности, пять облэнерго: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго"; четыре теплогенерирующих предприятия: "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", а также компания "Центрэнерго".