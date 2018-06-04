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Интервью

Польский филиал Ernst & Young начал поиск инвесторов для "Центрэнерго"

НовостиФинансы    04.06.2018 - 15:00
Фото: логотип "Центрэнерго" (facebook.com centerenergo.org.ua)
Фото: логотип "Центрэнерго" (facebook.com centerenergo.org.ua)

Компания назначена советником по предприватизационной подготовке предприятия

Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. начала процесс изучения заинтересованности инвесторов в приобретении 78,289% пакета акций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Как сообщает ФГИ, польский филиал Ernst & Young назначен советником по подготосвке к приватизации и продаже госпакета акций "Центрэнерго" распоряжением Кабинета министров Украины от 21 февраля 2018 ода № 111-р.

Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №358 об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.

В перечень вошли 23 объекта большой приватизации. В частности, пять облэнерго: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго"; четыре теплогенерирующих предприятия: "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", а также компания "Центрэнерго".

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Теги публикации: Центрэнерго, приватизация, инвесторы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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