ФДМ вирішив приватизувати "Центренерго" під час воєнного стану

У ФДМ визнають, що воєнний стан позначиться на настроях інвесторів
Фонд державного майна має намір продовжити приватизацію, незважаючи на введення воєнного стану у 10 областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ФДМ у Facebook.
У прес-службі зазначили, що введення воєнного стану ніяк не позначиться на процесах приватизації як великої, так і малої.
Однак ФДМ визнали, що "інвестор буде враховувати відповідний факт".
Всі аукціони з продажу об’єктів малої приватизації в системі Прозоро.Продажі відбудуться згідно з оголошеними датами.
"Конкурс "Центренерго" має відбутися 13 грудня. Наразі йде прийом заявок, після цього компанії мають внести гарантійний внесок, і лише після цього можемо говорити про кількість учасників конкурсу та їх назв", - відзначили у ФДМ.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 5,984 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна назвали дату аукціону з продажу "Центренерго". Аукціон відбудеться 13 грудня. Фонд державного майна України опублікував інструкцію для потенційних інвесторів ПАТ "Центренерго".
Відзначимо, до цього уряд прийняв рішення, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться тільки за умови участі двох претендентів.