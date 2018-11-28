ФДМ вирішив приватизувати "Центренерго" під час воєнного стану

Фото: Центренерго (facebook.com/centerenergo.org.ua)

У ФДМ визнають, що воєнний стан позначиться на настроях інвесторів

Фонд державного майна має намір продовжити приватизацію, незважаючи на введення воєнного стану у 10 областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ФДМ у Facebook.

У прес-службі зазначили, що введення воєнного стану ніяк не позначиться на процесах приватизації як великої, так і малої.

Однак ФДМ визнали, що "інвестор буде враховувати відповідний факт".

Всі аукціони з продажу об’єктів малої приватизації в системі Прозоро.Продажі відбудуться згідно з оголошеними датами.

"Конкурс "Центренерго" має відбутися 13 грудня. Наразі йде прийом заявок, після цього компанії мають внести гарантійний внесок, і лише після цього можемо говорити про кількість учасників конкурсу та їх назв", - відзначили у ФДМ.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 5,984 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна назвали дату аукціону з продажу "Центренерго". Аукціон відбудеться 13 грудня. Фонд державного майна України опублікував інструкцію для потенційних інвесторів ПАТ "Центренерго".

Відзначимо, до цього уряд прийняв рішення, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться тільки за умови участі двох претендентів.