ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020

В газете Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год. Перечень опубликован в номере 3 (1283) от 15 января.

Как отмечается в сообщении ФГИ, распоряжение Кабинета министров является актом, для которого не установлен конечный срок его действия, то есть распоряжение от 16.01.2019 № 36-р остается актуальным и в 2020 году.

Таким образом, в 2020 году планируется выставить на приватизацию такие предприятия: "Центрэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Одесская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", Объединенная горно-химическая компания", "Краснолиманская", "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, план приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.