ФДМ оприлюднив перелік підприємств великої приватизації у 2020

У газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації державної власності на 2020 рік. Перелік оприлюднено в номері 3 (1283) від 15 січня.

Як зазначається в повідомленні ФДМ, розпорядження Кабінету міністрів є актом, для якого не встановлений кінцевий строк його дії, тобто розпорядження від 16.01.2019 № 36-р залишається актуальним і у 2020 році.

Таким чином, у 2020 році планується виставити на приватизацію, такі підприємства: "Центренерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго", "Херсонська ТЕЦ", "Дніпровська ТЕЦ", "Криворізька теплоцентраль", "Одеська ТЕЦ", "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль", Об’єднана гірничо-хімічна компанія", "Краснолиманська", "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".

Як повідомляло РБК-Україна, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, план приватизації виконано на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн.