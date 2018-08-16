ФГИ: за месяц работы Единой базы отчетов об оценке объем налогов составил почти 465 млн гривен

Трубаров сообщил, что каждый день работы системы обеспечивает поступление в госбюджет на сумму более 10 млн гривен

За месяц работы Единой базы отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости объем налоговых поступлений составил почти 465 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил руководитель Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФГИ, почти за месяц (по состоянию на 09:30 16 августа 2018 года) работы Единой базы отчетов об оценке, созданной исключительно за средства государственного бюджета, объем поступлений в бюджет ориентировочно составляет 463,75 млн гривен, из которых прямых налогов в виде уплаты пенсионного страхования - 61,8 млн гривен и военного сбора - 92,75 млн гривен, а также уплаты налога на доходы физических лиц - 309,16 млн гривен.

Как сообщается, каждый день работы системы обеспечивает поступление в государственный бюджет на сумму более 10 млн гривен. Также отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2017 года произошло увеличение поступлений в государственный бюджет почти в 12 раз.

Кроме того, сообщается, что ФГИ по состоянию на 16 августа предложил к продаже на электронных площадках систем ProZorro и "ProZorro.Продажі" 174 объектов малой приватизации на общую сумму около 85 млн гривен.

Фото: facebook.com/people/Виталий-Трубаров