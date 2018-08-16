ФДМ: за місяць роботи Єдиної бази звітів про оцінку обсяг податків склав майже 465 млн гривень

Трубаров повідомив, що кожен день роботи системи забезпечує надходження до держбюджету на суму понад 10 млн гривень

За місяць роботи Єдиної бази звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості обсяг податкових надходжень склав майже 465 млн гривень. Про це у Facebook повідомив керівник Фонду державного майна (ФДМ) Віталій Трубаров, повідомляє прес-служба відомства.

За даними ФДМ, майже за місяць (станом на 09:30 16 серпня 2018 року) роботи Єдиної бази звітів про оцінку, створеної виключно за кошти державного бюджету, обсяг надходжень до бюджету орієнтовно становить 463,75 млн гривень, з яких прямих податків у вигляді сплати пенсійного страхування - 61,8 млн гривень і військового збору - 92,75 млн гривень, а також сплати податку на доходи фізичних осіб - 309,16 млн гривень.

Як повідомляється, кожен день роботи системи забезпечує надходження до державного бюджету на суму понад 10 млн гривень. Також наголошується, що в порівнянні з відповідним періодом 2017 року відбулося збільшення надходжень у державний бюджет майже в 12 разів.

Крім того, повідомляється, що ФДМ станом на 16 серпня запропонував до продажу на електронних майданчиках систем ProZorro і "ProZorro.Продажі" 174 об'єктів малої приватизації на загальну суму близько 85 млн гривень.

Фото: facebook.com/people/Віталій-Трубаров