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ФФУ наказала "Динамо" и "Шахтер" за поведение болельщиков

НовостиСпорт    11.06.2018 - 17:49
Фото: 32 тур УПЛ. "Динамо" - "Шахтер" - 2:1 (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: 32 тур УПЛ. "Динамо" - "Шахтер" - 2:1 (facebook.com/fcdynamoua)

Оба клуба должны заплатить штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) наказал "Динамо" и "Шахтер" за недисциплинированное поведение фанатов клубов в их очном поединке 32 тура Премьер-лиги (УПЛ), который состоялся 19 мая на стадионе им. Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Киевский клуб за недисциплинированное поведение болельщиков оштрафован на 500 тысяч гривен. Также следующий домашний матч в Премьер-лиге команда проведет без зрителей.

Донецкая команда за недисциплинированное поведение болельщиков оштрафована на 150 тысяч гривен. "Горнякам" запрещено осуществлять организованный выезд болельщиков на следующий матч Премьер-лиги, в котором "Шахтер" будет принимать участие в качестве гостя.

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Теги публикации: Динамо, Шахтер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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