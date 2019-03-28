ФФУ консультировалась со специалистами из УЕФА относительно натурализации Мораеса

Фото: Шевченко и Мораес (ffu.ua)

Федерация отреагировала на открытие дисциплинарного производства

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал открытие УЕФА дисциплинарных производств в отношении двух первых матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020. Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Функционер заверил, что украинская команда не будет наказана техническими поражениями из-за участия Жуниора Мораеса во встречах против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

"Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарных и этических вопросов УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", - убежден генсек ФФУ.

В Федерации уже отмечали, что натурализация была осуществлена согласно нормам законодательства.