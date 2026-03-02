Фейковий виклик і пастка для поліції: у Харкові спіймали 16-річного агента РФ

Згідно з даними розслідування, неповнолітній власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій, який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.

Після цього росіяни мали організувати фейковий виклик на 102, щоб "заманити" поліцейських на місце запланованого теракту і підірвати їх. СБУ викрила задум ворога і затримала зловмисника у номері готелю, де він завершував виготовлення вибухівки.

Обіцянка "швидких підробітків"

Росіяни завербували неповнолітнього одесита, коли він шукав "легкі заробітки" в Telegram. В обмін на обіцянки "швидких підробітків" він прибув до Харкова, де отримав від куратора з РФ координати схрону з 4 кг вибухівки, телефоном та іншими комплектуючими для вибухового пристрою.

Фото: затримання агента ГУР (t.me/SBUkr)

Після цього агент ГРУ збирав саморобну бомбу за інструкцією від росіян у готельному номері. Під час обшуків її вилучили у затриманого, як і смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.