Общество Образование Деньги Изменения

Фейковый вызов и ловушка для полиции: в Харькове поймали 16-летнего агента РФ

Фото: СБУ разоблачила несовершеннолетнего агента РФ, который готовил взрыв в центре Харькова (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали 16-летнего агента военной разведки РФ (ГРУ), который готовил теракт в центре Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Читайте также: Уклонист помогал оккупантам "пробиваться" в Купянск: СБУ разоблачила агента РФ

Согласно данным расследования, несовершеннолетний собственноручно собирал самодельное взрывное устройство, которое должен был заложить в квартире многоэтажного дома.

После этого россияне должны были организовать фейковый вызов на 102, чтобы "заманить" полицейских на место запланированного теракта и взорвать их. СБУ разоблачила замысел врага и задержала злоумышленника в номере отеля, где он завершал изготовление взрывчатки.

Обещание "быстрых подработок"

Россияне завербовали несовершеннолетнего одессита, когда он искал "легкие заработки" в Telegram. В обмен на обещания "быстрых подработок" он прибыл в Харьков, где получил от куратора из РФ координаты тайника с 4 кг взрывчатки, телефоном и другими комплектующими для взрывного устройства.

 

Фото: задержание агента ГУР (t.me/SBUkr)

После этого агент ГРУ собирал самодельную бомбу по инструкции от россиян в гостиничном номере. Во время обысков ее изъяли у задержанного, как и смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля в центре Львова произошли два взрыва. Предварительно известно, что перед этим на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.

Первый взрыв прогремел по прибытии экипажа патрульной полиции, второй - когда на место приехал следующий наряд. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, еще более 20 человек получили ранения.

Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияХарьковВойна в Украине