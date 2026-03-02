Фейковый вызов и ловушка для полиции: в Харькове поймали 16-летнего агента РФ

Согласно данным расследования, несовершеннолетний собственноручно собирал самодельное взрывное устройство, которое должен был заложить в квартире многоэтажного дома.

После этого россияне должны были организовать фейковый вызов на 102, чтобы "заманить" полицейских на место запланированного теракта и взорвать их. СБУ разоблачила замысел врага и задержала злоумышленника в номере отеля, где он завершал изготовление взрывчатки.

Обещание "быстрых подработок"

Россияне завербовали несовершеннолетнего одессита, когда он искал "легкие заработки" в Telegram. В обмен на обещания "быстрых подработок" он прибыл в Харьков, где получил от куратора из РФ координаты тайника с 4 кг взрывчатки, телефоном и другими комплектующими для взрывного устройства.

Фото: задержание агента ГУР (t.me/SBUkr)

После этого агент ГРУ собирал самодельную бомбу по инструкции от россиян в гостиничном номере. Во время обысков ее изъяли у задержанного, как и смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.