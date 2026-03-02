Фейковый вызов и ловушка для полиции: в Харькове поймали 16-летнего агента РФ

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали 16-летнего агента военной разведки РФ (ГРУ), который готовил теракт в центре Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
Согласно данным расследования, несовершеннолетний собственноручно собирал самодельное взрывное устройство, которое должен был заложить в квартире многоэтажного дома.
После этого россияне должны были организовать фейковый вызов на 102, чтобы "заманить" полицейских на место запланированного теракта и взорвать их. СБУ разоблачила замысел врага и задержала злоумышленника в номере отеля, где он завершал изготовление взрывчатки.
Россияне завербовали несовершеннолетнего одессита, когда он искал "легкие заработки" в Telegram. В обмен на обещания "быстрых подработок" он прибыл в Харьков, где получил от куратора из РФ координаты тайника с 4 кг взрывчатки, телефоном и другими комплектующими для взрывного устройства.
Фото: задержание агента ГУР (t.me/SBUkr)
После этого агент ГРУ собирал самодельную бомбу по инструкции от россиян в гостиничном номере. Во время обысков ее изъяли у задержанного, как и смартфон с доказательствами работы на врага.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в ночь на 22 февраля в центре Львова произошли два взрыва. Предварительно известно, что перед этим на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.
Первый взрыв прогремел по прибытии экипажа патрульной полиции, второй - когда на место приехал следующий наряд. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, еще более 20 человек получили ранения.