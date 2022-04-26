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Фейковая страна - фейковые победы: Подоляк на очередные заявления РФ о "взятии Мариуполя"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

У президента Владимира Зеленского отреагировали на очередные заявления российской стороны по поводу так называемого "взятия Мариуполя". Там назвали эти трактовки ложью, а саму Россию - фейковой страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"После 2 месяцев боев в РФ говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: "кроме Азовстали". Только вот в чем дело, ребята: "Азовсталь" - это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана или 3 Централ Парка НЙ. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", - написал Подоляк.

Напомним, российские оккупанты в блокадном Мариуполе продолжают штурмовать металлургический комбинат "Азовсталь", где находятся мирные жители и украинские защитники, при этом никакого "взятия", о котором заявляют пропагандистские росСМИ речь не идет.

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