Фейковая страна - фейковые победы: Подоляк на очередные заявления РФ о "взятии Мариуполя"

"После 2 месяцев боев в РФ говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: "кроме Азовстали". Только вот в чем дело, ребята: "Азовсталь" - это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана или 3 Централ Парка НЙ. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", - написал Подоляк.

Напомним, российские оккупанты в блокадном Мариуполе продолжают штурмовать металлургический комбинат "Азовсталь", где находятся мирные жители и украинские защитники, при этом никакого "взятия", о котором заявляют пропагандистские росСМИ речь не идет.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 62-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.