Фейкова країна - фейкові перемоги: Подоляк на чергові заяви РФ щодо "взяття Маріуполя"

"Після 2 місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: "окрім Азовсталі". Тільки ось у чому справа, хлопці: "Азовсталь" - це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, російські окупанти у блокадному Маріуполі продовжують штурмувати металургійний комбінат "Азовсталь", де знаходяться мирні жителі та українські захисники, при цьому ніякого "взяття", про яке заявляють пропагандистські росЗМІ не йдеться.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 62-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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