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Фейкова країна - фейкові перемоги: Подоляк на чергові заяви РФ щодо "взяття Маріуполя"

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

У президента Володимира Зеленського відреагували на чергові заяви російської сторони щодо так званого "взяття Маріуполя". Там назвали ці трактування брехнею, а саму Росію - фейковою країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Після 2 місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: "окрім Азовсталі". Тільки ось у чому справа, хлопці: "Азовсталь" - це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, російські окупанти у блокадному Маріуполі продовжують штурмувати металургійний комбінат "Азовсталь", де знаходяться мирні жителі та українські захисники, при цьому ніякого "взяття", про яке заявляють пропагандистські росЗМІ не йдеться.

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