Фейкова "петиція" обернулася втратою 150 тисяч гривень: нова схема шахраїв

Мешканка Прикарпаття стала жертвою шахраїв, коли натрапила на фейкове посилання про підписання петиції на підтримку військовослужбовців. Як стало відомо правоохоронцям, жінка перейшла за посиланням, яке, ймовірно, було замасковане під фішингове, і випадково надала шахраям доступ до власного банківського рахунку.

Спочатку вона отримала повідомлення від банку про підозрілі операції з її картки, через що її рахунок був тимчасово заблокований. Банк порадив їй особисто звернутися до відділення для розблокування карти.

Коли жінка прийшла до банку, співробітники підтвердили, що шахраї з несанкціонованим доступом встигли списати з її рахунку 150 тисяч гривень кількома транзакціями.

Поліція Косівщини розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і веде розшук осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці рекомендують дотримуватися кількох важливих правил безпеки:

Остерігайтеся фішингових посилань. Шахраї часто надсилають підроблені повідомлення та електронні листи, щоб викрасти персональні дані. Завжди перевіряйте джерело перед тим, як натискати на посилання. Захищайте свою особисту інформацію. Паролі, PIN-коди та CVV-коди є конфіденційною інформацією, якою не слід ділитися ні з ким. Активуйте двофакторну аутентифікацію. Ця функція захищає ваші акаунти, вимагаючи підтвердження особи через SMS чи інший спосіб, що ускладнює доступ зловмисникам. Регулярно перевіряйте баланс і транзакції. Якщо помітите підозрілі операції, негайно зверніться до служби підтримки вашого банку.

Цей випадок є нагадуванням про важливість дотримання кібербезпеки та обачність у користуванні фінансовими онлайн-сервісами.