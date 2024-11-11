Українців попередили про небезпечні голосові повідомлення у соцмережах: деталі

Українців попередили про шахрайську схему з використанням голосових повідомлень у месенджерах, до якої можуть вдаватись злочинці за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Facebook.

Чому голосові повідомлення можуть бути небезпечними

У Держспецзв'язку розповіли, що за допомогою штучного інтелекту шахраї можуть підробляти не лише персональні фото чи відео, але і голос.

"Ось, як це працює: шахраї зламують акаунти в месенджерах та просять позичити гроші у друзів власника акаунту. Але, щоб бути переконливішими, шахраї надсилають голосові повідомлення, клонуючи голос людини за допомогою ШІ, використовуючи записи, які людина раніше надсилала в чатах", - пояснили спеціалісти.

Уточнюється, що це робить повідомлення від шахраїв більш переконливими, адже потенційні жертви можуть справді повірити, що допомагають своєму другові.

Як вберегтись від шахраїв

Для того, щоб вберегтись від шахрайства у месенджерах (соціальних мережах) українцям радять захистити власну сторінку від зламу - налаштувати двофакторну автентифікацію (ця функція має також назву "двоетапна перевірка")

"Під час налаштування такої функції для входу до вашого акаунту, крім логіна та пароля, потрібно зазначити електронний ключ або код підтвердження, що повинен надійти на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток", - уточнили спеціалісти.

Зазначається, що це слід робити в тих випадках, коли вхід до вашого акаунту здійснюватиметься з невідомого браузера або мобільного пристрою.

"У такому випадку, навіть якщо шахрай дізнається ваш пароль, він не зможе зламати ваш акаунт", - уточнили у Держспецзв'язку.

Якщо вам надійшло підозріле повідомлення від нібито знайомого контакту, фахівці радять:

перетелефонувати цій людині, щоб уточнити, що відбувається

запитати в людини те, про що можете знати лише ви вдвох

"Це може бути просте запитання, наприклад: "Як ми познайомилися", - пояснили українцям.

Більше про двофакторну автентифікацію та способи її встановлення можна дізнатись на сторінці проекту #КібербезпекаФінансів (за підтримки проекту агентства США з міжнародного розвитку USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу").

Допис Держспецзв'язку (скриншот: facebook.com/dsszzi)