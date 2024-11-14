RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Фейковая "петиция" обернулась потерей 150 тысяч гривен: новая схема мошенников

Фото: мошенники сняли 150 тысяч со счета (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Косовской общине 51-летняя женщина стала жертвой мошенников, получивших несанкционированный доступ к ее мобильному банкингу и сняли 150 тысяч гривен. Как сообщили правоохранители, потерпевшая лишь впоследствии поняла, что стала объектом мошеннической атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Жительница Прикарпатья стала жертвой мошенников, когда наткнулась на поддельную ссылку для подписания петиции в поддержку военнослужащих. Как выяснили правоохранители, женщина перешла по ссылке, которая оказалась фишинговой, и тем самым случайно предоставила мошенникам доступ к своему банковскому счету.

Сначала она получила уведомление от банка о подозрительных операциях по своей карте, из-за чего ее счет временно заблокировали. Банк посоветовал обратиться лично в отделение для разблокировки карты.

Когда женщина пришла в банк, сотрудники подтвердили, что мошенники с несанкционированным доступом успели списать с ее счета 150 тысяч гривен несколькими транзакциями.

Полиция Косовщины возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и начала поиск лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители советуют придерживаться следующих правил безопасности:

  • Избегайте фишинговых ссылок. Мошенники часто рассылают поддельные сообщения и письма, чтобы выманить личные данные. Всегда проверяйте источник перед переходом по ссылке.

  • Защитите свои данные. Пароли, PIN-коды и CVV-коды являются конфиденциальной информацией и не должны передаваться третьим лицам.

  • Включите двухфакторную аутентификацию. Эта функция усиливает защиту аккаунта, требуя подтверждения через SMS или другие методы, что усложняет доступ злоумышленникам.

  • Проверяйте баланс и операции регулярно. Если вы заметили подозрительные транзакции, немедленно обратитесь в службу поддержки банка.

Этот случай напоминает о важности кибербезопасности и осторожности при использовании финансовых онлайн-сервисов.

Напомним,что украинцев предупредили о мошеннической схеме с использованием голосовых сообщений в мессенджерах, к которой могут прибегнуть преступники с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того,онлайн-мошенничество, или "скам", стало распространенным явлением, нацеленным на кражу средств, персональных данных или даже учетных записей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киберполиция