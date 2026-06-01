Фейки про ЗАЕС не випадкові. ISW розкрив справжню мету Росії

30 і 31 травня окупаційна адміністрація ЗАЕС заявила про два нібито українські удари по станції. За їхніми словами, 30 травня постраждав машинний зал шостого енергоблока, 31 травня - транспортний цех.

МЗС України та Сили оборони Півдня обидва звинувачення спростували. У МЗС наголосили: Росія запускає нову хвилю подібних заяв перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ.

31 травня представники МАГАТЕ на станції підтвердили пошкодження машинного залу, що відповідає наслідкам удару дроном. Проте агентство не встановило, чий це був дрон - український чи російський.

Навіщо Росії ці фейки

В Інституті вивчення війни пояснили логіку Кремля. Росія системно вигадує звинувачення в "українських ударах" по ЗАЕС та цивільних об'єктах, щоб:

виправдати власні ескалаційні дії;

обґрунтувати масштабні удари вглиб України.

В найближчому майбутньому Росія може скористатися цими "нападами" як приводом для нової масованої атаки. Про таку загрозу президент України Володимир Зеленський попереджав 29 і 30 травня.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв використав інформацію про нібито удар, щоб погрожувати у відповідь. Він заявив, що Росія завдасть "симетричних" ударів по українських або натівських атомних електростанціях, якщо ЗАЕС буде знищена.