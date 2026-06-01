Фейки о ЗАЭС не случайны. ISW раскрыл истинную цель России

30 и 31 мая оккупационная администрация ЗАЭС заявила о двух якобы украинских ударах по станции. По их словам, 30 мая пострадал машинный зал шестого энергоблока, 31 мая - транспортный цех.

МИД Украины и Силы обороны Юга оба обвинения опровергли. В МИД подчеркнули: Россия запускает новую волну подобных заявлений перед каждым заседанием Совета руководителей МАГАТЭ.

31 мая представители МАГАТЭ на станции подтвердили повреждения машинного зала, что соответствует последствиям удара дроном. Однако агентство не установило, чей это был дрон - украинский или российский.

Зачем России эти фейки

В Институте изучения войны объяснили логику Кремля. Россия системно придумывает обвинения в "украинских ударах" по ЗАЭС и гражданским объектам, чтобы:

оправдать собственные эскалационные действия;

обосновать масштабные удары вглубь Украины.

В ближайшем будущем Россия может воспользоваться этими "нападениями" как поводом для новой массированной атаки. О такой угрозе президент Украины Владимир Зеленский предупреждал 29 и 30 мая.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал информацию о якобы ударе, чтобы угрожать в ответ. Он заявил, что Россия нанесет "симметричные" удары по украинским или натовским атомным электростанциям, если ЗАЭС будет уничтожена.