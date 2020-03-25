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За фейки о коронавирусе к ответственности привлекли более 20 граждан

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:01
За фейки о коронавирусе к ответственности привлекли более 20 граждан
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

С начала карантина обнаружили 170 фактов размещения на инфоресурсах фейков по поводу пандемии коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за размещение на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса 24 граждан привлекли к административной ответственности. Об этом говорится в его Telegram.

По его словам, с начала карантина обнаружено почти 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

"Соискателям скорой славы в интернете и тем, кто генерирует ложную информацию подчеркиваю. С начала ограничительных мероприятий правоохранители, специалисты по кибербезопасности, обнаружили почти 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. 24 граждан привлекли к административной ответственности", - отметил мэр.

Он сообщил, что в Киеве есть семь определенных больниц для приема и лечения инфицированных вирусом COVID-19:

• Александровская больница
• Киевская городская больница №4
• Киевская городская больница №9
• Киевская городская детская больница № 1
• Городская детская клиническая инфекционная больница
• Городской родильный дом №3
• Городской родильный дом №5.

"Эти учреждения обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами, необходимыми средствами защиты", - отметил Кличко.

По его словам, из госпитализированных 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, один - в городской клинической больнице номер 4.

Напомним, ранее Минздрав призвал проверять информацию о коронавирусе и пользоваться только надежными источниками.

Как писало РБК-Украина, 18 марта Служба безопасности сообщила, что правоохранители в Украине разоблачили 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе на территории страны.

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