Фейки, боти та священики: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Молдови Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори країни. Москва для впливу використовує священиків і мережі ботів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами президента Молдови, Росія розширила своє втручання у вибори в Молдові, охопивши виборців, які проживають за кордоном, напередодні парламентських виборів, що відбудуться цього місяця.

Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування "за" членство в ЄС, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

"Росіяни націлені на діаспору", - сказала вона.

Санду звинуватила Москву у використанні російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

Санду, чия проєвропейська партія "Дія і солідарність" сподівається зберегти більшість 28 вересня, сказала, що побоюється повторення кампанії 2024 року, коли російські агенти нібито робили фейкові повідомлення про замінування молдовських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині.

Варто зазначити, що минулого року молдовські служби безпеки детально описали "безпрецедентний" російський напад на виборчий процес у країні, звинувативши Москву у вливанні величезних сум грошей у колишню радянську республіку з метою купівлі голосів через розгалужену мережу посередників.

Вибори у Молдові

Зауважимо, що ще минулого місяця Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія активізує інформаційну кампанію у Молдові на тлі наближення парламентських виборів, призначених на 28 вересня.

Незадовго до цього в центрі також повідомляли, що напередодні парламентських виборів у Молдові Кремль активізував пропаганду спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори.

Основна увага, за даними ЦПД, на темі "політичних ув’язнених" та репресій проти проросійських сил.

