Фейки, боти та священики: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові

За словами президента Молдови, Росія розширила своє втручання у вибори в Молдові, охопивши виборців, які проживають за кордоном, напередодні парламентських виборів, що відбудуться цього місяця.

Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування "за" членство в ЄС, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

"Росіяни націлені на діаспору", - сказала вона.

Санду звинуватила Москву у використанні російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

Санду, чия проєвропейська партія "Дія і солідарність" сподівається зберегти більшість 28 вересня, сказала, що побоюється повторення кампанії 2024 року, коли російські агенти нібито робили фейкові повідомлення про замінування молдовських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині.

Варто зазначити, що минулого року молдовські служби безпеки детально описали "безпрецедентний" російський напад на виборчий процес у країні, звинувативши Москву у вливанні величезних сум грошей у колишню радянську республіку з метою купівлі голосів через розгалужену мережу посередників.