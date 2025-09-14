Фейки, боты и священники: Санду рассказала, как Россия вмешивается в выборы в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. Москва для влияния использует священников и сети ботов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам президента Молдовы, Россия расширила свое вмешательство в выборы в Молдове, охватив избирателей, проживающих за рубежом, в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в этом месяце.
Санду, которая полагалась на диаспору, чтобы выиграть второй срок в прошлом году и обеспечить голосование "за" членство в ЕС, заявила, что Москва усилила свою онлайн-кампанию по дезинформации.
"Русские нацелены на диаспору", - сказала она.
Санду обвинила Москву в использовании российских православных священников для распространения пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ.
Санду, чья проевропейская партия "Действие и солидарность" надеется сохранить большинство 28 сентября, сказала, что опасается повторения кампании 2024 года, когда российские агенты якобы делали фейковые сообщения о заминировании молдавских избирательных участков за рубежом, в частности в Германии.
Стоит отметить, что в прошлом году молдавские службы безопасности подробно описали "беспрецедентное" российское нападение на избирательный процесс в стране, обвинив Москву во вливании огромных сумм денег в бывшую советскую республику с целью покупки голосов через разветвленную сеть посредников.
Заметим, что еще в прошлом месяце Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Незадолго до этого в центре также сообщали, что накануне парламентских выборов в Молдове Кремль активизировал пропаганду направленную на дискредитацию проевропейской власти, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.
Основное внимание, по данным ЦПИ, на теме "политических заключенных" и репрессий против пророссийских сил.