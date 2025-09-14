Фейки, боты и священники: Санду рассказала, как Россия вмешивается в выборы в Молдове

По словам президента Молдовы, Россия расширила свое вмешательство в выборы в Молдове, охватив избирателей, проживающих за рубежом, в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в этом месяце.

Санду, которая полагалась на диаспору, чтобы выиграть второй срок в прошлом году и обеспечить голосование "за" членство в ЕС, заявила, что Москва усилила свою онлайн-кампанию по дезинформации.

"Русские нацелены на диаспору", - сказала она.

Санду обвинила Москву в использовании российских православных священников для распространения пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ.

Санду, чья проевропейская партия "Действие и солидарность" надеется сохранить большинство 28 сентября, сказала, что опасается повторения кампании 2024 года, когда российские агенты якобы делали фейковые сообщения о заминировании молдавских избирательных участков за рубежом, в частности в Германии.

Стоит отметить, что в прошлом году молдавские службы безопасности подробно описали "беспрецедентное" российское нападение на избирательный процесс в стране, обвинив Москву во вливании огромных сумм денег в бывшую советскую республику с целью покупки голосов через разветвленную сеть посредников.