Фейк про виплати по 9600 гривень: Червоний Хрест попередив українців про шахраїв
В анонімних Telegram-каналах поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати від Українського Червоного Хреста у розмірі 9600 гривень для тих, хто не виїжджав з України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Що відомо
Фейкові повідомлення супроводжують вигаданою "картою гуманітарної допомоги" та посиланнями на шахрайські сайти, які збирають особисті дані українців.
Водночас на офіційному сайті Червоного Хреста є лише статистика виданих продуктових та гігієнічних наборів, але немає жодних згадок про грошові виплати.
Що кажуть у Червоному Хресті
В організації наголосили, що не оголошували жодних програм із виплатами по 9600 гривень і не встановлювали умови щодо "невиїзду за кордон".
"Український Червоний Хрест завжди повідомляє про програми офіційно. Актуальна інформація публікується лише на сайті redcross.org.ua та на перевірених сторінках у соцмережах", - йдеться у заяві.
Українцям нагадують:
- будь-які посилання у фейкових повідомленнях є шахрайськими;
- переходити за ними небезпечно - шахраї можуть викрасти персональні дані;
- перевіряти достовірність інформації потрібно лише на офіційних ресурсах Червоного Хреста.
Червоний Хрест попереджає про шахрайство (скриншот: redcross.org.ua)
