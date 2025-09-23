Фейк о выплатах по 9600 гривен: Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках
В анонимных Telegram-каналах распространяют ложную информацию о якобы выплатах от Украинского Красного Креста в размере 9600 гривен для тех, кто не выезжал из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
Что известно
Фейковые сообщения сопровождают вымышленной "картой гуманитарной помощи" и ссылками на мошеннические сайты, которые собирают личные данные украинцев.
В то же время на официальном сайте Красного Креста есть только статистика выданных продуктовых и гигиенических наборов, но нет никаких упоминаний о денежных выплатах.
Что говорят в Красном Кресте
В организации отметили, что не объявляли никаких программ с выплатами по 9600 гривен и не устанавливали условия по "невыезду за границу".
"Украинский Красный Крест всегда сообщает о программах официально. Актуальная информация публикуется только на сайте redcross.org.ua и на проверенных страницах в соцсетях", - говорится в заявлении.
Украинцам напоминают:
- любые ссылки в фейковых сообщениях являются мошенническими;
- переходить по ним опасно - мошенники могут похитить персональные данные;
- проверять достоверность информации нужно только на официальных ресурсах Красного Креста.
Красный Крест предупреждает о мошенничестве (скриншот: redcross.org.ua)
