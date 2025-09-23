ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Фейк о выплатах по 9600 гривен: Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках

Вторник 23 сентября 2025 17:57
UA EN RU
Фейк о выплатах по 9600 гривен: Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках Фото: Мошенники распространяют фейк о денежной помощи от Красного Креста (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В анонимных Telegram-каналах распространяют ложную информацию о якобы выплатах от Украинского Красного Креста в размере 9600 гривен для тех, кто не выезжал из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Что известно

Фейковые сообщения сопровождают вымышленной "картой гуманитарной помощи" и ссылками на мошеннические сайты, которые собирают личные данные украинцев.

В то же время на официальном сайте Красного Креста есть только статистика выданных продуктовых и гигиенических наборов, но нет никаких упоминаний о денежных выплатах.

Что говорят в Красном Кресте

В организации отметили, что не объявляли никаких программ с выплатами по 9600 гривен и не устанавливали условия по "невыезду за границу".

"Украинский Красный Крест всегда сообщает о программах официально. Актуальная информация публикуется только на сайте redcross.org.ua и на проверенных страницах в соцсетях", - говорится в заявлении.

Украинцам напоминают:

  • любые ссылки в фейковых сообщениях являются мошенническими;
  • переходить по ним опасно - мошенники могут похитить персональные данные;
  • проверять достоверность информации нужно только на официальных ресурсах Красного Креста.

Фейк о выплатах по 9600 гривен: Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках
Красный Крест предупреждает о мошенничестве (скриншот: redcross.org.ua)

Ранее РБК-Украина рассказывало о мошеннических схемах в интернете, где украинцам предлагают купить "настоящие" водительские удостоверения и другие документы. На самом деле это фальшивки, которые не отображаются в госреестрах и могут стать основанием для уголовной ответственности.

Также мы писали, что теперь пользователи monobank могут пожаловаться на подозрительные сборы в "Банке", чтобы сообщить о возможном донат-мошенничестве. Жалобы анонимны, их рассматривают вручную, а в случае большого количества обращений подозрительные сборы будут проверять внимательнее.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Красный Крест Мошенники
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит