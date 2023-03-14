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"Фейєнорд" – "Шахтар": Йовічевіч узяв до Нідерландів 27 футболістів

Фото: Іван Петряк і Ярослав Ракицький прибули в Роттердам (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" прилетіла на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23 проти роттердамського "Фейєнорда". Тренерський штаб узяв із собою майже три десятки виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Фейєнорд" – "Шахтар" відбудеться 16 березня в Роттердамі. Поєдинок прийме стадіон "Де Кьойп". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

"Гірники" полетіли на матч із Кишинева. До молдовської столиці команда Ігора Йовічевіча дісталася автобусом із Кривого Рогу, де провела матч Прем'єр-ліги проти "Кривбаса" (3:0). Проти "Фейєнорда" готові зіграти 26 виконавців.

Відбули дискваліфікацію оборонці "Шахтаря" – Конопля, Бондар і Михайліченко. Натомість центрбек Гочолейшвілі поїхав до Нідерландів "туристом". Раніше він не потрапив до заявки на єврокубки.

Перелік гравців "Шахтаря", які прилетіли до Нідерландів:

Воротарі: О. Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Ракицький

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі

У четвер "Шахтар" розписав із "Фейєнордом" бойову нічию у Варшаві. На гол Ракицького роттердамці відповіли забитим м'ячем Бульяуде. "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках сезону 2022/23.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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