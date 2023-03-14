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"Фейеноорд" – "Шахтер": Йовичевич взял в Нидерланды 27 футболистов

Фото: Иван Петряк и Ярослав Ракицкий прибыли в Роттердам (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" прилетела на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2022/23 против роттердамского "Фейеноорда". Тренерский штаб взял с собой около трех десятков исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Фейеноорд" – "Шахтер" состоится 16 марта в Роттердаме. Поединок примет стадион "Де Кейп". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

"Горняки" вылетели на матч из Кишинева. В молдавскую столицу команда Игора Йовичевича добралась автобусом из Кривого Рога, где провела матч Премьер-лиги против "Кривбасса" (3:0). Против "Фейеноорда" готовы сыграть 26 исполнителей.

Отбыли дисквалификацию защитники "Шахтера" – Конопля, Бондарь и Михайличенко. В свою очередь центрбек Гочолейшвили поехал в Нидерланды "туристом". Ранее он не попал в заявку на еврокубки.

Список прилетевших в Нидерланды игроков "Шахтера":

Вратари: А. Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Ракицкий

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Келси

В четверг "Шахтер" расписал с "Фейеноордом" боевую ничью в Варшаве. На гол Ракицкого роттердамцы ответили забитым мячом Бульяуде. "Горняки" остались последним представителем Украины в еврокубках сезона 2022/23.

К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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