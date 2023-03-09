"Шахтар" із голом Ракицького розписав нічию з"Фейєнордом" у 1/8 фіналу Ліги Європи

Бойовою нічиєю для донецького "Шахтаря" завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти роттердамського "Фейєнорда".

Ліга Європи, 1/8 фіналу, перші матчі

"Шахтар" – "Фейєнорд" – 1:1

Голи: Ракицький, 79 – Бульяуде, 88

Довго команди не запрягали та вже в перші хвилини намагалися організовувати атакувальні випади. Щоправда, до реальних нагод забити справа в дебюті не доходила. Роттердамці спромоглися на два нехитрих удари, які стали здобиччю Трубіна.

Натомість "гірники" навіть не змогли довести справу до удару в першій половині тайму. Зате поставили на жорстку гру в обороні, що лише дивом не обернулася букетом різнокольорових карток.

На 22-й хвилині "Фейєнорд" створив справді небезпечний момент. Це Геертрейда пробив головою з центру штрафного майданчика, але Трубін упорався з ударом. "Шахтар" відповів на 31-й пострілом Судакова зі середньої дистанції – повз ворота.

А фінальні чверть години першої половини суперники присвятили боротьбі між двома штрафними майданчиками. Іноді окремі сміливці намагалися загострити гру в атаці нетиповими індивідуальними діями. Та уважна гра в обороні обох колективів ці спроби нівелювали.

На старті другої 45-хвилинки "Фейєнорд" додав обертів. У перші хвилини роттердамці змарнували два моменти. Спершу Хартман прорвався лівим флангом і виклав під удар Даніло, але Трубін парирував удар впритул. А далі Джаханбахш полоскотав нерви дальнім пострілом – поруч зі стійкою.

"Гірникам" у ці хвилини дихалося важко. Вони намагалися відсунути власних воріт, але ці спроби були марними. На 64-й хвилині дива реакції знову продемонстрував голкіпер "Шахтаря". Трубін зумів витягнути з дальнього кута елегантний удар головою парашутом від Даніло.

Тим не менше, вітчизняний гранд банально перетерпів "Фейєнорд". А коли вболівальникам "гірників" нульова нічия почала виглядати неймовірним успіхом, то команда Ігора Йовічевіча відкрила рахунок. На 79-й хвилині допоміг стандарт – Судаков подав кутовий, а Ракицький неймовірно склався і нижньою частиною спини відправив м'яч у сітку!

Роттердамці, однак, швидко отямилися. Ось Джаханбахш дивом не влучив у площину воріт із перспективної позиції. А згодом Ракицький вчасно заблокував випад Геертрейди.

Та на 88-й хвилині "Шахтар" уже ніхто не врятував. Пайшау виконав фланговий навіс, а Бульяуде головою спрямував м'яч у сітку – 1:1. Не встежив за ним Тейлор...

У фінальні хвилини "Фейєнорд" пішов на справжній штурм володінь Трубіна. Зусиллями невтомного Геертрейди роттердамці навіть забили вдруге. Та суддівська бригада справедливо скасувала гол через офсайд. Нічия відклала на матч-відповідь 16 березня визначення володаря путівки в чвертьфінал.