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"Фейєнорд" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги Європи

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Роттердам, Вівторок 14 березня 2023 13:05
"Фейєнорд" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги Європи Фото: "Гірники" втримали нічию у Варшаві (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА 2022/23 роттердамський "Фейєнорд" прийме донецький "Шахтар" на нідерландській землі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Фейєнорд" – "Шахтар" відбудеться 16 березня в Роттердамі. Поєдинок прийме стадіон "Де Кьойп". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила роттердамців безумовним фаворитом двобою. На перемогу "Гордості Півдня" приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,50. Натомість потенційний тріумф "гірників" оцінили балом 6,50. Навіть нічия вірогідніша з кефом 4,33.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на точний підсумок матчу. Наприклад, коефіцієнт на нічию 1:1 склав солідні 8,25. Футбольні ж оптимісти розглянуть варіант із голами від обох команд із підсумковою перемогою "Шахтаря" з кефом 10,50.

Схожі цифри підготували і британці з William Hill. Вірогідність перемог господарів і гостей оцінили ідентичними балами – 1,50 та 6,50 відповідно. Трохи нижчий коефіцієнт виставили на нічию – 4,20.

Непатріотична ставка на вольову перемогу "Фейєнорда" збільшить виграш у 7,5 разів. Упевнені ж у тому, що "гірники" вдруге поспіль доведуть справу до післяматчевої серії пенальті, вивчать і цю ставку з перспективним коефіцієнтом 7,00.

У четвер "Шахтар" розписав із "Фейєнордом" бойову нічию у Варшаві. На гол Ракицького роттердамці відповіли забитим м'ячем Бульяуде. "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках сезону 2022/23.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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