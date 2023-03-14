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"Фейєнорд" – "Шахтар": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи

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Роттердам, Вівторок 14 березня 2023 15:52
"Фейєнорд" – "Шахтар": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи Фото: Перший поєдинок відсудив словацький рефері (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між роттердамським "Фейєнордом" і донецьким "Шахтарем" розсудить бригада арбітрів із Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Фейєнорд" – "Шахтар" відбудеться 16 березня в Роттердамі. Поєдинок прийме стадіон "Де Кьойп". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

39-річний рефері з провінції Бадахос Хесус Хіль Мансано обслуговуватиме поєдинок "Гордості Півдня" і "гірників". Його співвітчизники Анхель Невадо та Ікер Де Франсіско допоможуть у ролях лайнсменів. Четвертим арбітром буде іспанець Хосе Луїс Мунуера. Із системою VAR працюватиме піренейський дует – Хуан Мартінес Мунуера та Сесар Сото Градо.

Поєдинок "Шахтаря" Хіль Мансано судитиме вперше. Раніше він працював на матчах національної команди України, збірної U-19, київського "Динамо" та "Чорноморця" з Одеси. Програв лише столичний гранд – "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги Європи п'ять років тому (0:2).

У четвер "Шахтар" розписав із "Фейєнордом" бойову нічию у Варшаві. На гол Ракицького роттердамці відповіли забитим м'ячем Бульяуде. "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках сезону 2022/23.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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