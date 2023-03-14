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"Фейєнорд" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги Європи

Фото: "Гірники" поїхали на виїзд із домашньою нічиєю (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА 2022/23 роттердамський "Фейєнорд" прийме донецький "Шахтар" на нідерландській землі.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Фейєнорд" – "Шахтар" відбудеться 16 березня в Роттердамі. Поєдинок прийме стадіон "Де Кьойп". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки другого за рангом єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Володимир Кобельков і Вадим Шевякін.

На виїзний матч тренерський штаб "Шахтаря" взяв 27 виконавців. Після дискваліфікації до лав "гірників" повернулися оборонці Конопля, Бондар і Михайліченко. У лазареті ж заявлених на єврокубки гравців немає.

У четвер "Шахтар" розписав із "Фейєнордом" бойову нічию у Варшаві. На гол Ракицького роттердамці відповіли забитим м'ячем Бульяуде. "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках сезону 2022/23.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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